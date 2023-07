इसे देखने के बाद लोग ट्विटर पर जमकर रिएक्ट करते हुए सीरीज के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, काजोल ने एक वकील और मां का किरदार काफी अच्छे तरीके से निभाया है। दूसरे ने लिखा, काजोल ने ओटीटी पर भी शानदार शुरुआत कर दी है। वहीं कुछ लोगों को काजोल की यह सीरीज पसंद नहीं आ रही है। एक शख्स ने लिखा, द ट्रायल सीरीज केवल एक ही लक्ष्य के साथ बनाई गई है, पुरुषों को बदनाम करने के लिए कृपया इस तरह के फेमनिज्म को रोकें। कुल मिलाकर ट्विटर पर काजोल की सीरीज द ट्रायल को मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है।

The trial series is made with only one goal :- To defame the men please Stop this woke feminism #TheTrial #Feminism #wokefeminism pic.twitter.com/Tm8afmlQQa

Court cases are won and investigations are completed faster than maggi is made, by an intern who resumes law practice after 13 long years, and yet, somehow wins all her cases, something even a pro lawyer would find hard, in this disaster of a series.#TheTrial @DisneyPlusHS pic.twitter.com/qHjhtcLJDC