OTT This Week: इस हफ्ते ये वेब सीरीज करेंगी आपका मनोरंजन, 'आर्या 2' में खुलेंगे कई राज

8 दिसंबर - फोटो : सोशल मीडिया

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प हाल ही में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि कोरोना के बाद ओटीटी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। तो आपको फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जाने की जरूरत नहीं है। हर सप्ताह कई शानदार वेबसीरीज और फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। इस हफ्ते भी कई वेबसीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। जो कि आपके वीकेंड को खास बना देंगी। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर आपके लिए क्या कुछ है खास...

WELCOME TO EARTH - फोटो : सोशल मीडिया

WELCOME TO EARTH

8 दिसंबर-डिज्नी हॉट स्टार

विल स्मिथ की साहसिक श्रृंखला WELCOME TO EARTH डैरेन एरोनोफ़्स्की (ब्लैक स्वान एंड जैकी) द्वारा निर्मित है। इसे आप 8 दिसंबर से डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं।











आर्या 2 - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

आर्या 2

10 दिसंबर- डिज्नी हॉट स्टार प्लस

'आर्या 2' 10 दिसंबर डिज्नी हॉट स्टार प्लस पर टेलिकास्ट की जाएगी। वेब सीरीज 'आर्या' में सुष्मिता सेन आर्या का लीड रोल प्ले कर रही हैं। इस सीरीज में सुष्मिता के काम को दर्शकों और समीक्षकों के बीच काफी पसंद किया गया था। 'आर्या' में चंद्रचूण सिंह, सिकंदर खेर, नमित दास, सुगंधा गर्ग और विश्वजीत प्रधान के अलावा कई स्टार्स नजर आए थे।

अरण्यक - फोटो : सोशल मीडिया

अरण्यक

10 दिसंबर-नेटफ्लिक्स

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की पहली बेव सीरीज 'अरण्यक' 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अरण्यक' की कहानी एक भयानक जंगल और एक रहस्यमय शहर के बीच घूमती है। विनय वाइकुल ने इसका निर्देशन किया है। घने जंगल में बने इस वेब सीरीज में रवीना एक स्थानीय पुलिस वाले की भूमिका निभा रही है।

kaatil haseenaon ke naam - फोटो : सोशल मीडिया

‘कातिल हसीनों के नाम’

10 दिसंबर-जी5

‘कातिल हसीनों के नाम’ ऐसी सीरिज है, जिसमें महिलाओं के चरित्र का वह पक्ष दिखाया गया है, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यह 10 दिसंबर को जी5 पर रिलीज होगी।