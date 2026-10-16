कपिल शर्मा शो: रात को सोने से पहले पैरों में घी क्यों लगाती हैं करीना कपूर? सैफ अली खान ने शो में उड़ाया मजाक

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ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए एपिसोड का एक प्रोमो भी जारी कर दिया है, जिसमें होस्ट कपिल गेस्ट जोड़ी के साथ मिलकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान करीना ने अपनी कुछ दिलचस्प आदतें भी बताई। वहीं, बातों ही बातों में सैफ उनका मजाक उड़ाते नजर आए। विज्ञापन कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का पांचवां सीजन शुरू हुए काफी समय हो गया है। इस सीजन में अभी तक 'दृश्यम 3' की टीम, तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई सितारे नजर आ चुके हैं। अब अगले एपिसोड में दर्शकों को करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी दिखाई देने वाली है।

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कपिल शर्मा ने कही ये बात?

शो के प्रोमो में देखने को मिलता है कि कपिल, करीना और सैफ का स्वागत करते हुए कहते हैं कि दोनों की शादी को 14 साल हो गए हैं, लेकिन 14 साल में आम आदमी का चेहरा उम्रकैद जैसा हो जाता है, आप लोग इतना फ्रेश लग रहे हो खाते क्या हो सर। इस पर सैफ अली खान ने कहा, 'आजकल घी आ रहा है बहुत घर पर।'



करीना कपूर ने क्या खोला राज?

इसके बाद करीना कहती है कि घी हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होता है। फिर कपिल पूछते हैं कि क्या सच में आप लोग खाते हैं। इस पर करीना ने कहा, 'बच्चे खाते हैं... हम खाते हैं।' फिर सैफ ने कहा, 'घी सिर्फ खाते नहीं हैं... ये (करीना) अपने पैरों पर घिसती हैं रात को। इसके बाद करीना ने इसकी वजह का खुलासा करते हुए कहा कि इसके बाद क्या नींद आती है।

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