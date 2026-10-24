{"_id":"6adc558d321f4a825c0a6e5c","slug":"bigg-boss-20-rohit-shetty-questions-relationship-between-love-gill-and-scoutop-bb-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: रोहित शेट्टी ने उठाए लव और स्काउट के रिश्ते पर सवाल, नेशनल टीवी पर लगाई फटकार, देखें वीडियो","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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बता दें कि दोनों एक-दूसरे को भाई-बहन बताते हैं, लेकिन शो से उनके कुछ ऐसे क्लिप्स सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले सलमान खान ने भी दोनों को हिंट दिया था और अब रोहित ने तो लव और स्काउट को नेशनल टीवी पर फटकार लगाई है। विज्ञापन रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इस बार वीकेंड का वार काफी धमाकेदार होने वाला है। दरअसल, सलमान खान की जगह इस हफ्ते रोहित शेट्टी शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके कई प्रोमो भी सामने आ गए हैं। एक वीडियो में होस्ट कंटेस्टेंट स्काउट और लवप्रीत कौर गिल उर्फ लव के रिश्ते पर सवाल उठाते नजर आते हैं।

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रोहित शेट्टी ने पूछा सवाल?

शो के प्रोमो में देखने को मिला कि होस्ट रोहित शेट्टी ने लव और स्काउट से कहा, 'एक चीज जो बहुत गलत लग रही है। सलमान भाई ने हिंट देने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गए। जब आप लोग नजदीक आते हो... एक तरफ आप लेटे हो वो आपके पैर दबा रहा है। बाद में कंबल आ जाता है। कंबल के अंदर हाथ दब रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। स्काउट को बोलते हो कि जरा पीछे दबा दे और वो दबाना शुरू करता है, तब आप अजीब आवाज निकालते हो, वो ठीक नहीं लग रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम समझ रहे हो न?'

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