हाल ही में, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा कर अपनी पत्नी पल्लवी के तबियत की खैर-खबर फैंस संग साझा की। विवेक ने लिखा, 'पल्लवी जोशी की तरफ से मैं उनके सभी फैंस और शुभचिंतकों को उनकी चिंता करने लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक कार उनके पैर पर चढ़ गई थी। ऐसे में उनकी हड्डी टूट गई और इसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन आज वह हिम्मत करके अपना शॉट देने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंची और लंगड़ाकर चल रही थीं, जिससे शो जारी रहना चाहिए।'

On behalf of #PallaviJoshi, I’d like to thank all her well-wishers and fans for their concern. While shooting, a car ran over her foot. The bone will take its long course to heal but she limped back today to sets to give her shot. Show must go on. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/tFGRHm0uu0

