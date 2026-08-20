Spider Man Brand New Day: 22वें दिन भी 'बंटवारा' को कड़ी टक्कर दे रही 'स्पाइडर मैन 4'; कितना किया कलेक्शन?

500 करोड़ क्लब से कितनी दूर फिल्म 'स्पाइडर मैन 4'?

फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' का टोटल नेट कलेक्शन 475.40 करोड़ रुपये हो चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि इस वीकएंड तक यह फिल्म 500 करोड़ क्लब का हिस्सा बना जाए।

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन- ब्रांड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड, जेंडाया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, मार्क रफ्लो और सैडी सिंक अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रूप में लौटे हैं।