एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 11 Feb 2020 12:10 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की। 39 साल के सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री ली। टीवी में सिद्धार्थ को 12 साल हो चुके हैं। आज हम आपको सिद्धार्थ की टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा।