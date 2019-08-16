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नच बलिए के सेट पर हादसा, जोड़ीदार की पकड़ छूटने से फर्श पर सिर के बल गिरीं ये टीवी अभिनेत्री

मुंबई डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 16 Aug 2019 03:58 PM IST
Shraddha Arya, Alam Makkar
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Shraddha Arya, Alam Makkar - फोटो : amar ujala mumbai
चर्चित डांस रिएल्टी शो नच बलिए के सीजन 9 की शूटिंग के दौरान सेट पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। शो की एक प्रतिभागी शूटिंग के दौरान सिर के बल फर्श पर गिरीं और कुछ देर के लिए उन्हें होश ही नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या है। ये देखते ही सेट पर अफरातफरी मच गई। हालांकि, श्रद्धा को कुछ ही देर बाद होश आ गया और शूटिंग आगे शुरू हो सकी।
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Shraddha Arya, Alam Makkar - फोटो : amar ujala mumbai
Shraddha Arya, Alam Makkar
Shraddha Arya, Alam Makkar - फोटो : amar ujala mumbai
Shraddha Arya, Alam Makkar
Shraddha Arya, Alam Makkar - फोटो : social media
Shraddha Arya, Alam Makkar
Shraddha Arya, Alam Makkar - फोटो : social media
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