विवेक अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कुछ विदेशी लोग म्यूजिक बजाते नजर आ रहे हैं। इसपर विवेक ने लिखा है- द कश्मीर फाइल्स का म्यूजिक बुडापेस्ट के यंग संगीतकारों ने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने इसके लिए अपने योगदान के रुप में हमें भारी मात्रा में छूट भी दी थी। विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि वे लोग इस थीम को तैयार करते समय रो रहे थे।

The music of #TheKashmirFiles was recorded in Budapest by young musicians. They gave us extraordinary discount as their contribution to the Genocide of Kashmiri Hindus. Every one of them cried while playing the heart wrenching theme of @rohitdecomposer pic.twitter.com/JLQvTDTEdt