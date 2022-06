Vikram: केआरके ने कमल हासन की तारीफों के बांधे पुल, कहा- वह भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेता

हाल ही में केआरके ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करते हुए कुछ ट्वीट्स किए। एक के बाद एक किए गए इन ट्वीट्स में कमाल खान ने जमकर कमल हासन की तारीफ की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपने पहले ट्वीट में लिखा, अगर मैं कमल हासन की फिल्म एक दूजे के लिए, इंडियन, चाची420, अप्पू राजा, पुष्पक से लेकर विक्रम तक के उनके सफर को देखता हूं तो यह अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि वह भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेता हैं। किसी अन्य अभिनेता ने इतनी अलग तरह की फिल्में नहीं की हैं।





If I see journey of @ikamalhaasan from #EDKL to #Indian #AppuRaja #Chachi420 #Pushpak to #Vikram So it’s unbelievable. I feel that he is the greatest actor of Indian cinema. No other actor has done so different type of films and succeed to convince audience.🙏🏼👏