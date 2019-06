{"_id":"5cfe3e20bdec220758762933","slug":"then-and-now-kareena-kapoor-khan-without-make-up-selfie-huge-transformation-in-19-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"19 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 \u0915\u0930\u0940\u0928\u093e \u0915\u092a\u0942\u0930, \u092c\u093f\u0928\u093e \u092e\u0947\u0915\u0905\u092a \u0915\u0947 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908\u0902 \u0924\u094b \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u0909\u092e\u094d\u0930 \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0939\u0948'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 11 Jun 2019 07:21 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 'नो मेकअप सेल्फी' पोस्ट की है। करीना की बिना मेकअप तस्वीर कुछ लोगों को पसंद आई तो वहीं कुछ लोग उन्हें उम्र को लेकर ट्रोल करने लगे। यहां तक कि कई यूजर्स ने करीना की तस्वीर पर कमेंट किया 'अब उम्र हो गई' है। आज 'Then and Now' कॉलम में हम बात करेंगे करीना कपूर की। हम आपको बताएंगे समय के साथ करीना के लुक में कितना बदलाव आया।