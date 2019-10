49 साल में कितनी बदल गईं हेमा मालिनी, तस्वीरों में देखिए 'ड्रीम गर्ल' से भाजपा सांसद तक का सफर

{"_id":"5da5c4578ebc3e016f0b37de","slug":"then-and-now-hema-malini-birthday-special-49-years-transformation-in-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"49 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 \u0939\u0947\u092e\u093e \u092e\u093e\u0932\u093f\u0928\u0940, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0916\u093f\u090f '\u0921\u094d\u0930\u0940\u092e \u0917\u0930\u094d\u0932' \u0938\u0947 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0924\u0915 \u0915\u093e \u0938\u092b\u0930","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 15 Oct 2019 07:33 PM IST

Then and Now कॉलम में हम बात करेंगे भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) की। हेमा मालिनी ने सिनेमाजगत में 49 साल तक राज किया। 1968 में आई 'सपनों का सौदागर' फिल्म से हेमा को पहचान मिली। इसके बाद 'नसीब', 'शोले', 'चरस', 'आजाद' और 'नया जमाना' जैसी कई फिल्मों में हेमा मालिनी ने अभिनय का लोहा मनवाया। फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी को ना केवल उनके अभियन के लिए सराहा गया बल्कि उनकी खूबसूरती ने भी लोगों को दीवाना बना दिया था। हेमा मालिनी का 16 अक्टूबर को जन्मदिन है। तस्वीरों में देखिए 49 साल में कितनी बदल गई हैं हेमा मालिनी।