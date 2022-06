Shamshera: सोना के किरदार में नजर आईं वाणी कपूर, सामने आया 'शमशेरा' का एक और पोस्टर

'शमशेरा' के ट्रेलर रिलीज से एक दिन पहले वाणी कपूर का लुक सामने आ गया है। वाणी कपूर ने अपने लुक का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'वह अथक है और उसके पास सोने का दिल है। वह सोना है!✨ शमशेरा ट्रेलर कल रिलीज होने वाला है। 22 जुलाई को अपने नजदीकी थिएटर में #YRF50 के साथ शमशेरा का जश्न मनाएं।' बता दें कि इस फिल्म में वाणी कपूर सोना का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी।

She is relentless and has a heart of gold. She is Sona!✨#ShamsheraTrailer Out Tomorrow.



Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you on 22nd July. #RanbirKapoor | @duttsanjay | @karanmalhotra21 | @yrf | #Shamshera22ndJuly pic.twitter.com/s8btXceY3y