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'पैडमैन' की वजह से आ सकता है 'पद्मावत' के कलेक्शन में डाउनफॉल, अब तक किया इतने करोड़ का बिजनेस
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 09 Feb 2018 04:43 PM IST
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत ने रिलीज के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई दर्ज की लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फिल्म ने गुरुवार को महज 5 करोड़ की कमाई की। हालांकि फिल्म महज 15 दिनों में 236 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।
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