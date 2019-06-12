ईद 2020 पर नहीं रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म, सलमान खान ने बताई सूर्यवंशी की नई तारीख

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सलमान खान-रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार
- फोटो : सोशल मीडिया
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सूर्यवंशी की स्टार कास्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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salman khan
- फोटो : instagram
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akshay kumar
- फोटो : social media
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Katrina Kaif, Akshay Kumar
- फोटो : social media