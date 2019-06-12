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ईद 2020 पर नहीं रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म, सलमान खान ने बताई सूर्यवंशी की नई तारीख

एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई, Updated Wed, 12 Jun 2019 12:23 PM IST
सलमान खान-रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार
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सलमान खान-रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार - फोटो : सोशल मीडिया
सलमान खान ही हिंदी सिनेमा के सुल्तान है, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी की फिल्म अब अगले साल ईद पर रिलीज नहीं होगा। सलमान खान ने खुद इस फिल्म की नई डेट का ऐलान किया है। अगले साल ईद पर सलमान खान और आलिया भट्ट की फिल्म इंशाअल्लाह रिलीज होने का ऐलान पिछले हफ्ते ही हुआ था, तब से ही इस बात का इंतजार हो रहा था कि अब सूर्यवंशी की नई रिलीज डेट क्या होगी।
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salman khan akshay kumar rohit shetty suryavanshi सलमान खान
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