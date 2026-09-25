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मुश्ताक खान: 'मेरे गार्जियन थे', संजय मिश्रा ने दी अभिनेता को भावुक श्रद्धांजलि, अनीस बज्मी ने कही ये बात

Fri, 25 Sep 2026 09:52 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Fri, 25 Sep 2026 09:52 AM IST
सार

Sanjay Mishra Tribute To Mushtaq Khan: फिल्म 'वेलकम' में 'बल्लू' का किरदार निभा चुके मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया। अभिनेता के निधन पर अनीस बज्मी और संजय मिश्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

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Mushtaq Khan Death Anees Bazmee And Sanjay Mishra Offered Emotional Tribute To Actor
मुश्ताक खान - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान ने 56 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बात की जानकारी सबसे पहले कॉमेडियन सुनील पाल ने दी। उनके मुताबिक, मुश्ताक लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने 24 सितंबर को मुंबई के नानावती अस्पताल में आखिरी सांस ली।
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यह खबर सुनते ही बॉलीवुड और टीवी जगत की कई हस्तियों ने मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि दी। फिल्ममेकर अनीस बज्मी और अभिनेता संजय मिश्रा ने भी मुश्ताक खान को भावुक श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुश्ताक खान ने साल 2007 में आई हिट कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम’ में फैंस के पसंदीदा ‘बल्लू’ का किरदार निभाया था।
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Mushtaq Khan Death Anees Bazmee And Sanjay Mishra Offered Emotional Tribute To Actor
संजय मिश्रा - फोटो : सोशल मीडिया
क्या बोले संजय मिश्रा?
अभिनेता संजय मिश्रा ने मुश्ताक खान को अपना गार्जियन बताया। एएनआई से बात करते हुए नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता ने कहा, 'मेरी जिदंगी में एक समय ऐसा था जब वह मेरे गार्जियन बन गए थे। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं उनसे सलाह लेता था। यह दुखद खबर है। वह बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन उन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिला।'
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अनीस बज्मी - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अनीस बज्मी ने ऐसे किया याद
वहीं, मुश्ताक खान को याद करते हुए अनीस बज्मी ने उनकी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'मुश्ताक भाई (मेरे बल्लू) के निधन की खबर से मैं सदमे में हूं और मेरे पास शब्द नहीं हैं। वह एक शानदार कलाकार और बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व करीबियों को यह दुख सहने की ताकत दे।'
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मुश्ताक खान - फोटो : सोशल मीडिया
इस फिल्म से मुश्ताक ने किया था डेब्यू
मुश्ताक खान ने 1980 में फिल्म 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था और उनका करियर तीन दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा। अपनी शानदार और अलग-अलग तरह की एक्टिंग के लिए मशहूर इस एक्टर ने 'वेलकम', 'गदर: एक प्रेम कथा' और 'हम हैं राही प्यार के' जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया।

फिल्म ‘वेलकम’ में उनका कॉमेडी अंदाज आज भी लोगों को याद है। खासतौर पर उनका मशहूर डायलॉग 'मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं' वाला सीन फिल्म के सबसे पसंदीदा पलों में से एक है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और शानदार अभिनय ने 'बल्लू' के किरदार को दर्शकों के बीच यादगार बना दिया।
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