{"_id":"6ab5f6a9b5cdc99d93051174","slug":"mushtaq-khan-death-anees-bazmee-and-sanjay-mishra-offered-emotional-tribute-to-actor-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मुश्ताक खान: 'मेरे गार्जियन थे', संजय मिश्रा ने दी अभिनेता को भावुक श्रद्धांजलि, अनीस बज्मी ने कही ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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यह खबर सुनते ही बॉलीवुड और टीवी जगत की कई हस्तियों ने मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि दी। फिल्ममेकर अनीस बज्मी और अभिनेता संजय मिश्रा ने भी मुश्ताक खान को भावुक श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुश्ताक खान ने साल 2007 में आई हिट कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम’ में फैंस के पसंदीदा ‘बल्लू’ का किरदार निभाया था। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान ने 56 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बात की जानकारी सबसे पहले कॉमेडियन सुनील पाल ने दी। उनके मुताबिक, मुश्ताक लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने 24 सितंबर को मुंबई के नानावती अस्पताल में आखिरी सांस ली।

क्या बोले संजय मिश्रा?

अभिनेता संजय मिश्रा ने मुश्ताक खान को अपना गार्जियन बताया। एएनआई से बात करते हुए नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता ने कहा, 'मेरी जिदंगी में एक समय ऐसा था जब वह मेरे गार्जियन बन गए थे। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं उनसे सलाह लेता था। यह दुखद खबर है। वह बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन उन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिला।'

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अनीस बज्मी ने ऐसे किया याद

वहीं, मुश्ताक खान को याद करते हुए अनीस बज्मी ने उनकी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'मुश्ताक भाई (मेरे बल्लू) के निधन की खबर से मैं सदमे में हूं और मेरे पास शब्द नहीं हैं। वह एक शानदार कलाकार और बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व करीबियों को यह दुख सहने की ताकत दे।'

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