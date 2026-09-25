गोविंदा: अनुपम खेर से मिली तारीफ के बाद क्या बोले चीची? दिग्गज एक्टर के साथ काम करने का अनुभव साझा किया

गोविंदा बोले- खुद कॉल करके बात करते हैं

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में गोविंदा ने कहा, 'वे (अनुपम खेर) देश के बहुत अच्छे कलाकारों में से एक हैं। जब मैंने उनके साथ काम किया, तो मैंने समझा कि वो कितने सरल, सुलभ और सहज इंसान हैं। वो हमेशा सबके बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि शूट के बाद कुछ और बेहतर हो सकता था, तो वो खुद कॉल करके हमसे बात करते हैं'।



गोविंदा और अनुपम खेर की फिल्में

गोविंदा और अनुपम खेर ने 'क्यों की... मैं झूठ नहीं बोलता', 'जोड़ी नंबर 1', 'दीवाना मस्ताना', 'आंटी नंबर 1' और 'एक और एक ग्यारह' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है। बता दें कि अनुपम खेर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा की बहुत तारीफ की थी। यह तारीफ ऐसे समय में की गई है, जब गोविंदा इन दिनों लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा हो रही है।