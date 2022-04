जेनेलिया डिसूज़ा

जेनेलिया डिसूज़ा ने 'रनवे 34' देखने के बाद ट्विटर पर लिखा, "रनवे34 - क्या फिल्म है। हवाई जहाज का लेंडिंग सीक्वेंस बेजोड़ है। अमिताभ बच्चन सर का स्क्रीन प्रेजेंस अनमैच है।" एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, "रकुलप्रीत आपने फिल्म में कई इमोशन्स दिखाए हैं। चाहे वह डर हो, अनिश्चितता हो। यह दिन अभिनेता-निर्देशक अजय देवगन का है। इस शानदार एक्सपीरियंस के लिए धन्यवाद।"



@Rakulpreet you portrayed varied emotions to the tee. Be it dilemma, loyalty, fear, uncertainty. The day belongs to the actor-director @ajaydevgn is there anything you can’t do. Thank you for this experience and thank you for landing the plane safely- #runway34_onapril29 go watch pic.twitter.com/KGWxK93uAd