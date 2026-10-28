ब्यूटी अवॉर्ड्स: इवेंट में लगा सितारों का मेला, अनन्या पांडे बनीं ब्लैक हॉट डीवा, नोरा के लुक ने लूटी महफिल

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हसीनाओं के दिलकश अंदाज से लेकर हैंडसम हंक्स के डैशिंग लुक तक, इस सितारों से सजी शाम में फैशन का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उन सितारों पर, जिन्होंने अपने लुक से इस खास शाम की सारी लाइमलाइट बटोर ली।

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बीती रात मुंबई की शाम सितारों की चमक और ग्लैमर के रंग में रंगी नजर आई। मौका था एक ब्यूटी अवॉर्ड्स इवेंट का, जहां बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री की कई नामचीन हस्तियों ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए। रेड कार्पेट पर किसी ने अपने ग्लैमरस लुक से दिल जीता, तो किसी का अनोखा फैशन सेंस चर्चा का विषय बन गया।