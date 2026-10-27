ऐ दिल है मुश्किल के 10 साल: पाकिस्तानी सितारों की मौजूदगी पर हुआ विवाद, सैफ अली खान निभाने वाले थे अहम किरदार

करण जौहर ने सफाई पेश कर क्या कहा था?

फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी पर जब हंगामा हुआ तो करण जौहर ने सफाई पेश की थी। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा था, 'मुझे दुख होता है जब कुछ लोग मुझे देशद्रोही कहते हैं। मगर मेरे लिए देश सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब हालात पूरी तरह अलग थे। उस वक्त सरकार भी पड़ोसी देश से बातचीत कर रही थी और संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रही थी'।

करण जौहर ने कहा था, 'देश के मौजूदा हालातों और लोगों की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में पड़ोसी देश (पाकिस्तान) के किसी कलाकार के साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि पाक कलाकारों के अलावा 300 भारतीय लोगों ने भी 'ऐ दिल है मुश्किल' में अपना खून पसीना झोंका है और मुझे नहीं लगता कि ये उन बाकी लोगों के काम के साथ इंसाफ होगा'।