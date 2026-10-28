रामायण वर्ल्ड प्रीमियर: 10 सिर वाले ब्रोच में पहुंचे यश, एआई के इस्तेमाल पर क्या बोले निर्देशक नितेश तिवारी?

Superstar #Yash at #Ramayana World Premiere, USA, ong Angeles . ~ " Where you come from will never stop how far you can go . That's what I am proud of being an Indian , a Kannadiga. His Accent . His words . There is something truly so special about ROCKING STAR . https://t.co/6AAZoGIGQy — Manoz Kumar (@ManozTalks) October 28, 2026

'रामायण' के प्रीमियर में यश ने अपने भाषण की शुरुआत 'एलारिगु नमस्कारा' (सभी को नमस्कार) से करके यह सुनिश्चित किया कि कन्नड़ भाषा को वैश्विक मंच पर पहचान मिले। अपनी मातृभाषा में दर्शकों को संबोधित करते हुए, अभिनेता ने गर्व के साथ अपनी जड़ों और उस सफर के बारे में बात की। यश ने कहा, 'आप कहां से शुरुआत करते हैं, इससे यह तय नहीं होता कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं।' यह बात कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर एक अंतरराष्ट्रीय मंच तक के उनके सफर की भावना को बखूबी दर्शाती है।'रामायण' को लेकर उन्होंने कहा 'हमें दुनिया के सामने इस कहानी को पेश करने पर गर्व है। हमें उम्मीद है कि इससे दुनिया को एक संदेश मिलेगा कि एक संस्कृति और एक विरासत के रूप में भारत और पूरी दुनिया को क्या दे सकता है।' अपनी बात खत्म करते हुए यश ने कहा 'आइए, रामायण का जश्न मनाएं। धन्यवाद।'वहीं इस प्रीमियर में यश रेड कार्पेट पर रावण की शान का एक टच लेकर आए। इस शो में लंका के राजा का रोल करने वाले एक्टर ने रावण के दस सिरों वाले कस्टम गोल्ड ब्रोच पहने नजर आए। इससे उनके ऑल-ब्लैक लुक में एक शानदार माइथोलॉजिकल ट्विस्ट आ गया।