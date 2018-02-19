राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'गॉड सेक्स एंड ट्रुथ' विवादों में घिर गई है। बोल्ड टॉपिक पर बनी इस फिल्म और रामू के खिलाफ महिला संगठन ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि फिल्ममेकर ने अपनी इस फिल्म के जरिए महिलाओं का अपमान किया है।
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