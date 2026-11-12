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आर्यमान सेठी: अर्चना पूरन सिंह के बेटे ने दिखाया सपनों का आशियाना, मंगेतर के साथ मिलकर हर कोने को दिया खास टच

Thu, 12 Nov 2026 01:45 PM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Thu, 12 Nov 2026 01:45 PM IST
सार

  • अर्चना और परमीत के बड़े बेटे आर्यमान ने मुंबई के मड आइलैंड में अपना नया आशियाना तैयार किया है।
  • हाल ही में उन्होंने अपनी मंगेतर योगिता के साथ मिलकर इसकी एक झलक दिखाई।
  • सिर्फ इतना ही नहीं, आर्यमान ने बताया कि यूट्यूब उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया।

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Archana Puran Singh Son Aaryamann Sethi Share New House Tour Video On Social Media Worth Crores
आर्यमान सेठी - फोटो : सोशल मीडिया
एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बड़े बेटे आर्यमान सेठी इन दिनों अपने नए घर को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी मंगेतर योगिता बिहानी के साथ मिलकर मुंबई के मड आइलैंड में अपना नया आशियाना तैयार किया है।


खास बात यह है कि इस घर के हर कोने को दोनों ने अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया है। इस खूबसूरत घर को तैयार करने में उन्हें एक साल से भी ज्यादा का वक्त लगा।
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आर्यमान सेठी - फोटो : सोशल मीडिया
खास है घर की एंट्री
घर में कदम रखते ही इसका सादगी भरा लेकिन आकर्षक इंटीरियर ध्यान खींचता है। लिविंग रूम को ऑफ व्हाइट रंग और लकड़ी के फर्श से सजाया गया है। यहां एक टेबल टेनिस टेबल भी रखी गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर डाइनिंग टेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, खिड़कियों के पास बैठने के लिए खास इंतजाम किया गया है। गद्दों और कुशन से सजी इस जगह को इस तरह तैयार किया गया है कि मेहमान यहां आराम से बैठकर वक्त बिता सकें।
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आर्यमान सेठी का घर - फोटो : सोशल मीडिया
घर में बना है एंटरटेनमेंट जोन
घर के इंटीरियर के साथ इसके बाहरी हिस्से को भी खास अंदाज दिया गया है। इसका मेन गेट ईंट जैसे लाल रंग का है, जो घर को एक अलग पहचान देता है। इसके अलावा घर में एक शानदार एंटरटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहां 100 इंच की बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लगाया गया है। इसकी खासियत यह है कि बंद होने पर यह किसी आर्ट पीस की तरह नजर आता है, जबकि चालू होते ही पूरा कमरा पर्सनल थिएटर में बदल जाता है।
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आर्यमान सेठी का घर - फोटो : सोशल मीडिया
पॉडकास्ट स्पेस को दी गई जगह
आर्यमान और योगिता ने घर में अपने काम और शौक का भी पूरा ख्याल रखा है। यहां एक अलग पॉडकास्ट स्पेस बनाया गया है। वहीं, पूजा के लिए एक छोटा-सा कोना भी है, जिसकी दीवार पर अर्धनारीश्वर की हाथ से बनाई गई पेंटिंग लगी हुई है।

दोनों ने अपने बेडरूम को भी अपनी-अपनी पसंद के हिसाब से तैयार कराया है। कमरे को सफेद रंग में रखा गया है। योगिता के लिए यहां खास वैनिटी कॉर्नर और वॉक-इन वार्डरोब बनाया गया है, जबकि आर्यमान के संगीत प्रेम को देखते हुए पियानो और गिटार रखने के लिए अलग जगह तय की गई है।
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आर्यमान सेठी का घर - फोटो : सोशल मीडिया
आर्यमान ने म्यूजिक का रखा खास ख्याल
इस कमरे में रखा पियानो आर्यमान के लिए सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि उनके एक पुराने सपने के पूरा होने की निशानी है। उन्होंने इसे अपने लिए खास तोहफा बताया। आर्यमान के मुताबिक, जब उन्होंने अपनी कमाई से कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखा था, तभी से वह इस पियानो को खरीदना चाहते थे।
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