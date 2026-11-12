दीपिका-रणवीर की वायरल तस्वीरें: सामने आई दिवाली जश्न की झलक, पारंपरिक परिधान में क्यूट लगे देवी के मम्मी-पापा

बीते दिनों अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी छोटी बेटी का नामकरण किया था। इस बार की दिवाली भी कपल के लिए काफी खास रही। क्योंकि बेटी देवी पादुकोण सिंह के साथ उनकी यह पहली दिवाली थी।

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दिवाली की तस्वीरों में खास क्या?

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की दिवाली की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में रणवीर सिंह और दीपिका ही नहीं एक्ट्रेस की मां उज्जला पादुकोण, पिता प्रकाश पादुकोण और बहन अनीशा पादुकोण के साथ नजर आ रहे हैं। इस मौके पर रणवीर ने बैंगनी रंग के कुर्ते को चुना, वहीं दीपिका पीले रंग के सूट में नजर आईं । 19 सितंबर, 2026 को अपनी दूसरी बेटी देवी पादुकोण सिंह के जन्म के बाद यह इस जोड़े की पहली दिवाली है