{"_id":"6af5646438900f6de60e3461","slug":"kangana-ranaut-questions-sonia-gandhi-over-swiss-accounts-takes-dig-at-rahul-gandhi-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कंगना रनौत ने साधा सोनिया गांधी की बायोग्राफी पर निशना: स्विस बैंक खातों को लेकर उठाए सवाल, राहुल को भी घेरा","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



इतना ही नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए उनकी बायोग्राफी को 'सेल्फ गोल' बताया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी को यह 'सेल्फ गोल' करने का हुनर अपनी मां से विरासत में मिला है। विज्ञापन बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बायोग्राफी को निशाने पर लिया है। कंगना ने किताब में गांधी परिवार से जुड़े कई घटनाक्रमों के जिक्र पर सवाल उठाए हैं।

Trending Videos

कंगना रनौत ने उठाए सवाल

दरअसल, कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई पोस्ट शेयर किए। इनमें उन्होंने राजीव गांधी की हत्या, मेनका गांधी के गांधी परिवार से अलग होने और सोनिया गांधी की नागरिकता जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी के कथित स्विस बैंक खातों को लेकर भी सवाल उठाए।



राजीव गांधी की हत्या वाले दिन को लेकर कही ये बात

कंगना ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि सोनिया गांधी की बायोग्राफी अपने आप में एक बड़ा 'सेल्फ गोल' है। किताब में सोनिया ने बताया कि उन्होंने राजीव गांधी की हत्या वाले दिन उनके साथ जाने से परहेज किया था। इसके पीछे उन्होंने थकान और सुस्ती जैसी वजहों का जिक्र किया। कंगना ने इसी बात पर तंज कसते हुए लिखा कि अब पता चल गया कि राहुल गांधी में सेल्फ गोल करने की कला कहां से आई है। उन्हें यह हुनर अपनी मां से मिला है।

विज्ञापन

मेनका गांधी के परिवार से बाहर होने पर उठाए सवाल

कंगना ने अपनी अगली पोस्ट में मेनका गांधी के गांधी परिवार से अलग होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी ने सोनिया गांधी के पास वापस आने के लिए एक शर्त रखी थी कि मेनका को परिवार से बाहर जाना होगा। कंगना के मुताबिक, यह मेनका के लिए भी हैरान करने वाली बात थी।



उन्होंने यह भी कहा कि संजय गांधी की मौत के बाद इसी दौरान सोनिया गांधी ने भारत में 15 साल रहने के बाद भारतीय नागरिकता लेने का फैसला किया था। कंगना ने मेनका गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और इंदिरा गांधी, दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से पीड़ित थीं। इस पर कंगना ने सवाल किया कि आखिर वह तीसरा व्यक्ति कौन था?

विज्ञापन

सोनिया गांधी की भूमिका पर भी साधा निशाना

कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 22 साल की विधवा मेनका को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया था। यहां तक कि उन्हें परिवार के बाकी लोगों के साथ एक मेज पर बैठने की भी इजाजत नहीं थी। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी में इसकी वजह मेनका के विपक्षी दलों के नेताओं से दोस्ती को बताया।



कंगना ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका के लिए मजबूर किए जाने की बात भी खुलकर कही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मेनका को परिवार से बाहर करने के पीछे किसकी इच्छा थी?



उन्होंने आगे लिखा कि मेनका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परिवार के बाकी लोगों की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है और यही उनके परिवार से अलग होने का एकमात्र रास्ता बन जाएगा।