शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Rajpal Yadav Birthday and Swara Bhaskar Got Trolled entertainment news

राजपाल यादव का जन्मदिन और अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 16 Mar 2020 12:16 AM IST
Bollywood
1 of 5
Bollywood - फोटो : Social Media
बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी से लाखों दिलों की जीतने वाले कलाकार राजपाल यादव का जन्मदिन 16 मार्च को होता है। राजपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 1999 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहली साल 2000 में आई फिल्म प्यार तूने क्या किया से मिली थी। 

कभी राजपाल यादव के भरोसे चलती थीं फिल्में, वक्त बदलते ही तिहाड़ जेल में काटनी पड़ी सजा
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
CTET 2020 परीक्षा से संबंधित करे कोई भी सवाल, हमारे Experts देंगे जवाब
Click Here!
विज्ञापन
rajpal yadav swara bhaskar anushka shetty coronavirus gomutra party richa chadda
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

Recommended

Bollywood
Bollywood

सलमान को है साबुन का शौक तो अमिताभ पहनते हैं दो घड़ियां, अजीबोगरीब हैं इन 5 स्टार्स की आदतें

16 मार्च 2020

बॉलीवुड स्टार्स
Bollywood

मॉडलिंग के दिनों में ऐसे दिखते थे आपके चहेते सितारे, सलमान-ऐश्वर्या तो बिल्कुल ही बदल गए

16 मार्च 2020

विज्ञापन
पीरियड्स में परेशानी की छुट्टी करो, स्कूल की नहीं
Niine (Advertorial)

पीरियड्स में परेशानी की छुट्टी करो, स्कूल की नहीं
शशि कपूर अमिताभ बच्चन
Bollywood

शशि कपूर-अमिताभ की इस फिल्म के आज भी दीवाने हैं लोग, चोर-पुलिस के किरदार ने खूब बटोरी तालियां

16 मार्च 2020

Shweta Bachchan wedding pictures
Bollywood

देखें श्वेता की शादी की 23 साल पुरानी अनदेखी तस्वीरें, बिदाई में फूट फूट रोए थे बिग बी

16 मार्च 2020

कालाष्टमी पर बनारस के कालभैरव मंदिर में पूजा से मिलेगी, शत्रु बाधा और रोगों से मुक्ति : 16 मार्च 2020
Astrology Services

कालाष्टमी पर बनारस के कालभैरव मंदिर में पूजा से मिलेगी, शत्रु बाधा और रोगों से मुक्ति : 16 मार्च 2020
Saif Ali Khan
Bollywood

इसलिए सैफ अली खान को दोबारा खरीदना पड़ा था अपना महल, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे

15 मार्च 2020

Sara Ali Khan
Bollywood

VIDEO: जब पिता सैफ के साथ KBC में पहुंची थीं नन्हीं सारा, अमिताभ बच्चन के कहने पर किया था आदाब

15 मार्च 2020

विज्ञापन
विज्ञापन

Related

Ayushmann Khurrana and Tahira Kashyap
Bollywood

19 साल पहले आयुष्मान ने ताहिरा को ऐसे किया था प्रपोज, बहुत रोमांटिक है ये किस्सा

15 मार्च 2020

राजपाल यादव
Bollywood

कभी राजपाल यादव के भरोसे चलती थीं फिल्में, वक्त बदलते ही तिहाड़ जेल में काटनी पड़ी सजा

15 मार्च 2020

पीरियड्स में परेशानी की छुट्टी करो, स्कूल की नहीं
Niine (Advertorial)

पीरियड्स में परेशानी की छुट्टी करो, स्कूल की नहीं
विज्ञापन
सारा अली खान।
Entertainment

सारा अली खान की फिल्म की शूटिंग बंद कराने की मांग कर रहे ग्रामीण, बताई ये बड़ी वजह

15 मार्च 2020

Neha Kakkar
Bollywood

इस शख्स के कान पकड़कर नेहा कक्कड़ ने जड़ा जोरदार चांटा, सामने नाचते रहे भाई टोनी कक्कड़

15 मार्च 2020

कालाष्टमी पर बनारस के कालभैरव मंदिर में पूजा से मिलेगी, शत्रु बाधा और रोगों से मुक्ति : 16 मार्च 2020
Astrology Services

कालाष्टमी पर बनारस के कालभैरव मंदिर में पूजा से मिलेगी, शत्रु बाधा और रोगों से मुक्ति : 16 मार्च 2020
Swara Bhaskar, Arvind Kejriwal
Bollywood

अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने पर ट्रोल हुईं स्वरा, ट्रोलर्स बोले- 'आ गई नागिन जहर उगलने..'

15 मार्च 2020

Richa Chadda
Bollywood

कोरोना से बचने के लिए 'गोमूत्र पार्टी' में पहुंचे इतने लोग, देखकर हैरान रह गईं ऋचा चड्ढा

15 मार्च 2020

Priyanka Chopra
Bollywood

प्रियंका चोपड़ा को हुआ कोरोना वायरस का खौफ, खुद को किया घर में बंद !

15 मार्च 2020

सुहाना खान
Bollywood

कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच शाहरुख की बेटी सुहाना की नई तस्वीर आई सामने, विदेश में ऐसे कर रहीं मस्ती

15 मार्च 2020

janhvi kapoor
Bollywood

17 साल पहले करिश्मा की शादी में पहुंची थीं जान्हवी, बेटी को संभालती दिखीं श्रीदेवी

15 मार्च 2020

sidharth shukla
Television

'बिग बॉस 13' के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने साइन किया पहला प्रोजेक्ट, सेट से LEAK हुईं तस्वीरें

15 मार्च 2020

Alia Bhatt
विशेष

इन 10 किरदारों ने आलिया को बनाया हीरोइन नंबर वन, फिल्म दर फिल्म यूं हासिल की शोहरत

15 मार्च 2020

shibani dandekarr, divya dutta
Web Series

हॉटस्टार ने शुरू की इस सीरीज के दूसरे सीजन की तैयारी, दिव्या दत्ता और शिबानी के नाम फाइनल

15 मार्च 2020

student of the year 2
Bollywood

धर्मा प्रोडक्शंस ने शुरू की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' की तैयारी, इस स्टार किड का नाम रेस में सबसे आगे

15 मार्च 2020

alia bhatt
Bollywood

आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें आईं सामने, बहन और दोस्तों के साथ किया एंजॉय

15 मार्च 2020

amitabh bachchan
Bollywood

कोरोना के चलते बिग बी ने रद्द किया 'रविवार दर्शन', ब्लॉग में लिखा- 'जो कोई नहीं कर पाया वो कोविड-19 ने कर दिया'

15 मार्च 2020

टाइगर श्रॉफ
Bollywood

टाइगर श्रॉफ ने अपने इस करीबी को खोया, मौत के बाद भावुक होकर लिखा पोस्ट

15 मार्च 2020

Bollywood
Bollywood - फोटो : Social Media
Coronavirus bollywood Film
Coronavirus bollywood Film - फोटो : amar ujala
Richa Chadda
Richa Chadda - फोटो : Social Media
Anushka and Prabhas
Anushka and Prabhas
Swara Bhaskar, Arvind Kejriwal
Swara Bhaskar, Arvind Kejriwal - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited