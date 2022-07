Laal Singh Chaddha: ‘लाल सिंह चड्ढा’ से सामने आया नागा चैतन्य का लुक, सैनिक के किरदार में खूब जचे अभिनेता

ट्विटर पर शेयर किया लुक

आमिर खान प्रोडक्शन की ओर से ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया, 'पेश है बोडिपलेम से बलाराजू...चैतन्य अक्किनेनी द्वारा अभिनीत! लव यू हमारे युवा सम्राट!' इस फिल्म में वह सैनिक बलाराजू का किरदार निभा रहे हैं। फैंस नागा चैतन्य को बॉलीवुड में डेब्यू करने पर बधाई भी दे रहे हैं और बाकी लोगों से भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं।

Introducing Balaraju from Bodipalem... played by Chaitanya Akkineni! Love you our Yuva Samrat!#LaalSinghChaddha @chay_akkineni #AamirKhan #KareenaKapoorKhan #AdvaitChandan pic.twitter.com/6LWcexqfeb