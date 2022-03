KGF 2: यश ने खुद लिखे हैं अपने धांसू डायलॉग, डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया खुलासा

फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिला है कि यश 'वायलेंस' पर एक डायलॉग बोलते हैं। यश अपने स्वैग के साथ कहते हैं, 'वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस, मुझे वाइलेंस पसंद नहीं है। मैं टालता हूं लेकिन वायलेंस मुझे पसंद करता है।' (Violence... Violence... Violence, I don't like it, I avoid it. But, violence likes me)। यश के इस डायलॉग ने फैंस का दिल जीत लिया। यश ने ही इस सीन के डायलॉग लिखे हैं। इस बात का खुलासा फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया है। उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के दौरान बताया कि इस सीक्वल में अपने डायलॉग के मेजर पोर्शन की स्क्रिप्ट खुद यश ने लिखी है।