हाल ही में अल्लू अर्जुन ने फिल्म की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। अभिनेता ने ट्वीट कर लिखा, "कांतारा सिनेमाई शानदार अनुभव है, जिसे किसी को मिस नहीं करना चाहिए, मनोरम बैकग्राउंड स्कोर, शानदार छायांकन, ऋषभ शेट्टी द्वारा शानदार ढंग से निर्देशित और बेहतरीन अभिनय। अर्जुन ने आगे बताया कि फिल्म का क्लाइमेक्स देख वह काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने लिखा- क्लाइमेक्स देख मेरी आंखें नम हो गईं और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरी टीम @hombalefilms को बधाई।'





#Kantara is cinematic scintillating experience one should not miss, captivating background score,brilliant cinematography, Splendidly directed & flawlessly acted by @shetty_rishab,the climax gave me goosebumps with moist eyes. Congratulations to the entire team @hombalefilms.🙏 pic.twitter.com/PeyF5ivZlS