ऋतिक को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरीं 'धाकड़' कंगना, दोनों की फिल्मों के बीच है ये समानता

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Kangana And Hrithik
- फोटो : Twitter
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कंगना रानौत
- फोटो : Social Media
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कंगना रणौत
- फोटो : Instagram