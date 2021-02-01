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ऋतिक को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरीं 'धाकड़' कंगना, दोनों की फिल्मों के बीच है ये समानता

Deepali Srivastava
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: दीपाली श्रीवास्तव
Updated Mon, 01 Feb 2021 03:47 PM IST
Kangana And Hrithik
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Kangana And Hrithik - फोटो : Twitter
बॉलीवुड में हर साल तमाम फिल्में रिलीज होती है, कुछ हिट हो जाती है तो कुछ फ्लॉप साबित होती है। लेकिन कुछ स्टार्स ने कुछ खास तारीख और दिनों को अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए चुन रखा है, ताकि वो हिट हो। जैसे सुपरस्टार सलमान खान ईद के मौके पर अपनी फिल्मों को रिलीज करते हैं, वैसे ही एक्टर ऋतिक रोशन गांधी जयंती के आस-पास अपनी फिल्म की रिलीज डेट रखते हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'फाइटर' की रिलीज डेट भी गांधी जयंती के पास ही रखी गई है। तो वही हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट गांधी जयंती पर रखी है और ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने ऋतिक का ये स्टाइट कॉपी कर लिया है।
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Kangana And Hrithik
Kangana And Hrithik - फोटो : Twitter
कंगना रानौत
कंगना रानौत - फोटो : Social Media
रितिक रोशन और कंगना
रितिक रोशन और कंगना
कंगना रणौत
कंगना रणौत - फोटो : Instagram
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