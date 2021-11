IFFI: हेमा मालिनी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मान, मिला इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड

हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी को शनिवार, 20 नवंबर को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री को केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुरस्कार से सम्मामित किया। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) शनिवार यानी 20 नवंबर से गोवा में शुरू हो चुका है, जो 28 नवंबर तक जारी रहेगी।



यह पहली बार है जब कोरोना महामारी के बाद गोवा में किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के लिए 95 देशों की करीब 624 फिल्मों को शामिल किया गया है। इस समारोह का संचालन गोवा सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।



Renowned actress and MP Hema Malini receives the Indian Film Personality of the Year 2021 Award, at the 52nd International Film Festival of India.



(Pic source: PIB India) pic.twitter.com/SvELdYKoxl