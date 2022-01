Javed Akhtar Birthday: जावेद अख्तर के लिए फरहान ने लिखा स्पेशल नोट, पिता को बताया- विचारशील, बेचैन, जिज्ञासु

फरहान ने कुछ इस अंदाज में किया अपने पिता को विश

इस फोटो में जावेद को समुंद्र के किनारे खड़ा हुआ देखा जा सकता है। इसको शेयर करते हुए फरहान ने लिखा, "मैंने आपको हमेशा इस तरह से जाना है.... विचारशील, बेचैन, जिज्ञासु और हमेशा सच्चाई से कुछ अलग तलाशते हुए। मैं आशा करता हूं की आपको इस बात का एहसास होगा कि आप इस तरह से जीने के लिए कितने लोगों को प्रेरित करते हैं। हैप्पी बर्थडे पा.."

This is how I’ve always known you to be .. thoughtful, restless, curious and always searching for what’s beyond the obvious.

Hope you realise how many you’ve inspired to try and live that way.

Happy birthday Pa .. ❤️❤️ @Javedakhtarjadu pic.twitter.com/3Bl4aEVPpl