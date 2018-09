{"_id":"5b90d0f1867a557fee0256b6","slug":"brie-larson-first-look-reveal-new-film-captain-marvel-of-marvel-studios","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"'\u090f\u0935\u0947\u0902\u091c\u0930\u094d\u0938' \u0915\u0947 \u0938\u0940\u0915\u094d\u0935\u0932 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0930\u093f\u0932\u0940\u091c \u0939\u0941\u0906 '\u0915\u0948\u092a\u094d\u091f\u0928 \u092e\u093e\u0930\u0935\u0932' \u0915\u093e \u092b\u0930\u094d\u0938\u094d\u091f \u0932\u0941\u0915, \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0926\u093f\u0916\u0947\u0902\u0917\u0940 \u0932\u0947\u0921\u0940 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0939\u0940\u0930\u094b","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"hollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 06 Sep 2018 04:53 PM IST

The future is female! Here’s your exclusive first look at @BrieLarson as @CaptainMarvel, the galaxy’s newest — and most powerful — star: https://t.co/EKfHhGIhUa pic.twitter.com/xhD00bdfF0 — Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2018

Who's #CaptainMarvel? Meet the #MCU's most powerful hero ever. See exclusive new photos from the film here: https://t.co/UTdRyzgIj1 pic.twitter.com/iIoOSyUl5Q — Entertainment Weekly (@EW) September 6, 2018

The first look at 90s Nick Fury in ‘CAPTAIN MARVEL’ has been officially released. (Source: @EW) pic.twitter.com/1DcyMVk1nO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 5, 2018

मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग और पहली लेडी सुपरहीरो की फिल्म 'कैप्टन मारवल' लंबे समय से चर्चा में हैं। बुधवार को विदेशी वेबसाइट एंटरटेनमेंट वीकली ने 'कैप्टन मारवल' की लेडी सुपरहीरो सहित फिल्म के सभी किरदारों के फर्स्ट लुक का खुलासा कर दिया है। फर्स्ट लुक के अनुसार फिल्म में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ब्री लार्सन 'कैप्टन मारवल' की भूमिका में नजर आएंगी। मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो मार्वल स्टूडियो की यह फिल्म बीते दिनों आई कई सुपरहीरो की फिल्म 'एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर' का ही एक हिस्सा है।गौरतलब है कि इस फिल्म की 'कैप्टन मारवल' 'एवेंजर्स' के चौथे सीक्वल में भी नजर आएगी। खास बात यह है कि एक्ट्रेस ब्री लार्सन मारवल स्टूडियो की पहली लेडी सुपरहीरो हैं। 'कैप्टन मारवल' के मेकर्स की मानें तो इस फिल्म में 90 दशक के दौर को दिखाया जाएगा। फिल्म में ब्री लार्सन का आक्रमक और गुस्सैल अंदाज देखने को मिलेगा।फिल्म 'कैप्टन मारवल' में ब्री लार्सन के अलावा सैमुअल एल जैक्सन और जूड लॉ जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन अन्ना बोडेन कर रही हैं। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी।