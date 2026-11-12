क्रिस्टियानो रोनाल्डो: मैदान के बाद अब पर्दे पर दिखेंगे फुटबॉलर, टीवी सीरीज 'डे 1s' से करेंगे एक्टिंग डेब्यू

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खास बात यह है कि इस सीरीज में फुटबॉल की भी अहम भूमिका होगी। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रिटिश प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैथ्यू वॉन के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि खुशखबरी! मेरी पहली टीवी सीरीज 'डे 1s' की शूटिंग शुरू हो गई है। इसके बारे में जल्द ही और जानकारी दूंगा। विज्ञापन दुनियाभर में अपना लोहा मनवा चुके पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। फुटबॉल के मैदान पर अपने शानदार खेल से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले रोनाल्डो अब टीवी की दुनिया में भी नजर आएंगे। उन्होंने अपनी पहली टीवी सीरीज 'डे 1s' का ऐलान कर दिया है।

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क्या होगी 'डे 1s' की कहानी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैथ्यू वॉन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीरीज की कहानी में फुटबॉल का अहम हिस्सा होगा। इसमें स्टेनली डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश एजेंट की कहानी दिखाई जाएगी, जिसका किरदार अभिनेता डेमियन लुईस निभाएंगे।



वहीं, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थिएरी हेनरी भी इस सीरीज में नजर आ सकते हैं। उनके अलावा रोनाल्डो और ब्रिटिश रैपर डेव भी शो का हिस्सा होंगे। डेव अपने 2019 में रिलीज हुए डेब्यू एल्बम 'साइकोड्रामा' के लिए जाने जाते हैं। वहीं, शो के पहले एपिसोड में बर्ना बॉय, जेम्स ब्लेक और सेंट्रल सी भी दिखाई देंगे।



इस सीरीज की शूटिंग पिछले कुछ महीनों से लंदन में चल रही है। हालांकि, अभी तक इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है।

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