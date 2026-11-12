Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Cristiano Ronaldo Enters World Of Television After Football With New Series Titled Day 1s

क्रिस्टियानो रोनाल्डो: मैदान के बाद अब पर्दे पर दिखेंगे फुटबॉलर, टीवी सीरीज 'डे 1s' से करेंगे एक्टिंग डेब्यू

Thu, 12 Nov 2026 11:16 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Thu, 12 Nov 2026 11:16 AM IST
सार

  • सीरीज  'डे 1s' को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैथ्यू वॉन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।
  • सीरीज की कहानी में फुटबॉल का अहम हिस्सा होगा।
  • बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीवी सीरीज 'डे 1s' की शूटिंग शुरू हो गई है। 

विज्ञापन
Cristiano Ronaldo Enters World Of Television After Football With New Series Titled Day 1s
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दुनियाभर में अपना लोहा मनवा चुके पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। फुटबॉल के मैदान पर अपने शानदार खेल से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले रोनाल्डो अब टीवी की दुनिया में भी नजर आएंगे। उन्होंने अपनी पहली टीवी सीरीज 'डे 1s' का ऐलान कर दिया है। 
विज्ञापन


खास बात यह है कि इस सीरीज में फुटबॉल की भी अहम भूमिका होगी। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रिटिश प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैथ्यू वॉन के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि खुशखबरी! मेरी पहली टीवी सीरीज 'डे 1s' की शूटिंग शुरू हो गई है। इसके बारे में जल्द ही और जानकारी दूंगा।
विज्ञापन
Trending Videos

Cristiano Ronaldo Enters World Of Television After Football With New Series Titled Day 1s
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : सोशल मीडिया
क्या होगी 'डे 1s' की कहानी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैथ्यू वॉन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीरीज की कहानी में फुटबॉल का अहम हिस्सा होगा। इसमें स्टेनली डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश एजेंट की कहानी दिखाई जाएगी, जिसका किरदार अभिनेता डेमियन लुईस निभाएंगे।

वहीं, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थिएरी हेनरी भी इस सीरीज में नजर आ सकते हैं। उनके अलावा रोनाल्डो और ब्रिटिश रैपर डेव भी शो का हिस्सा होंगे। डेव अपने 2019 में रिलीज हुए डेब्यू एल्बम 'साइकोड्रामा' के लिए जाने जाते हैं। वहीं, शो के पहले एपिसोड में बर्ना बॉय, जेम्स ब्लेक और सेंट्रल सी भी दिखाई देंगे।

इस सीरीज की शूटिंग पिछले कुछ महीनों से लंदन में चल रही है। हालांकि, अभी तक इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है।
विज्ञापन

Cristiano Ronaldo Enters World Of Television After Football With New Series Titled Day 1s
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : सोशल मीडिया
इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं रोनाल्डो
41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। हालांकि, वह सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र के लिए अब भी खेल रहे हैं। रोनाल्डो के नाम प्रोफेशनल फुटबॉल में 985 गोल दर्ज हैं। वहीं, पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने 234 मैचों में 146 गोल किए। पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है।

रोनाल्डो ने 20 अगस्त 2003 को कजाकिस्तान के खिलाफ बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतरकर अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने करीब 23 साल तक पुर्तगाल के लिए फुटबॉल खेला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed