KRK on Boycott Bollywood: केआरके ने उठाई बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के खिलाफ आवाज, ट्वीट कर बोले- मैं नहीं चाहता...

केआरके ने लिखा...

केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि बॉलीवुड शमशेरा और ब्रह्मास्त्र जैसी बकवास फिल्में बनाए। बता दें कि शमशेरा और ब्रह्मास्त्र दोनों ही फिल्में रणबीर कपूर की हैं। एक तरफ जहां यश राज फिल्म की 'शमशेरा' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है। वहीं करण जौहर निर्मित 'ब्रह्मास्त्र' 9 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

I don’t support #BoycottBollywood but I don’t want Bollywood to produce crap films like #Shamshera and #Brahmastra.