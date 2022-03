Then And Now: बॉर्डर के हीरो अक्षय खन्ना अब दिखने लगे हैं ऐसे, चेहरा तो बदला ही, बाल भी झड़ गए

1 of 5

साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' आज भी जब टीवी पर चलती है, तो लोगों में देशभक्ति की भावना अपने आप जाग जाती है। इस फिल्म को लोग देखना काफी पसंद करते हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सनी देओल, पूजा भट्ट और जैकी श्रॉफ जैसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना को मेजर धर्मवीर की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। इस फिल्म से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले अक्षय खन्ना आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनका लुक (Then or Now) लेकर आपके सामने आ रहे हैं।