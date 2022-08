Akshay Kumar: हाईएस्ट टैक्सपेयर बनने पर खिलाड़ी कुमार ने यूं जताई खुशी, यूजर्स बोले- तुम्हारी सारी फिल्में...

रक्षा बंधन को बायकॉट करने की मांग

इतना ही नहीं रिलीज के एक हफ्ते पहले अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'रक्षा बंधन' को ट्विटर पर नेटिजन्स का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। नेटिजन्स के एक वर्ग ने अक्षय के पुराने साक्षात्कारों की क्लिप और ट्वीट्स भी वायरल करना शुरू कर दिया है जिसमें अभिनेता महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए कह रहे हैं कि आज के दिन दूध बर्बाद करने की बजाए किसी गरीब को दें। अभिनेता अक्षय कुमार के इन ट्वीट्स, वीडियो साक्षात्कारों और कनिका ढिल्लियन के पोस्ट की वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और नेटिजन्स रक्षा बंधन के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं।

This Rakshabandhan feed some poor brother & sister instead of wasting money on Akshay Kumar's upcoming film "Raksha Bandhan". pic.twitter.com/0rOju3V0rk