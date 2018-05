ट्विटर पर एक बार फिर अभिषेक बच्चन को निशाना बनाया गया। लेकिन अभिषेक इससे निपटना बेहद अच्छी तरह जानते हैं। यूजर्स की बदतमीजियों का जवाब देना कोई अभिषेक से सीखे।



इसी के चलते अभिषेक को एक यूजर्स ने यूजलेस कह डाला। जिस पर अभिषेक पूरी तरह से भड़क गए और उन्होंने इस यूजर्स को करारा जवाब दे डाला।

दरअसल, यूजर ने लिखा कि 'स्टूअर्ट बिन्नी बॉलीवुड से अभिषेक बच्चन का प्रतिरूप हैं.. दोनों को खूबसूरत पत्नियां मिली हैं.. दोनों फिल्मों और क्रिकेट में अपने पिताओं की वजह से आए हैं.... दोनों ही यूजलेस हैं।'





#KKRvRR Stuart Binny Is Replica Of Abhishek Bachan frm Bollywood.



Both Got a Beautiful Wife without Deserving.

Both Got into Movies/ Cricket Because of their Father.



Both Are "USELESS"



Retweet 🔃if you Agree.#ABDevilliers #KKRvRR @juniorbachchan @MayantiLanger_B @binny