स्कूल बंद: जानिए, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से किन राज्यों में फिर से बंद हुए स्कूल

{"_id":"6055916f26dd2728101d4f19","slug":"schools-closed-after-punjab-puducherry-closes-schools-till-march-31-amid-covid-19-surge","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u092c\u0902\u0926: \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f, \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0935\u091c\u0939 \u0938\u0947 \u0915\u093f\u0928 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u093f\u0930 \u0938\u0947 \u092c\u0902\u0926 \u0939\u0941\u090f \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

विद्यार्थी (फाइल फोटो) - फोटो : school open students welcome by teachers in varanasi