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नीट पीजी 2026: उत्तर कुंजी का इंतजार खत्म, आज से कर सकते हैं डाउनलोड, स्कोरकार्ड भी देख पाएंगे; जानें तरीका

Thu, 01 Oct 2026 08:26 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 01 Oct 2026 08:26 AM IST
सार

नीट पीजी 2026 का स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर से डाउनलोड किया जा सकता है। एनबीईएमएस ने बताया है कि उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी भी व्यक्तिगत लॉगिन के जरिए देख सकेंगे। जानें स्कोरकार्ड और आंसर की से जुड़ी पूरी जानकारी।
 

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NEET PG 2026 Scorecard Answer Key Released Check Individual Response Correct Answer and Question-Wise Score De
NEET PG 2026 Scorecard: 1 अक्टूबर से डाउनलोड होगा स्कोरकार्ड, उत्तर कुंजी में दिखेगा हर सवाल का जवाब - फोटो : AI Generated

विस्तार
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राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड यानी एनबीईएमएस ने नीट पीजी 2026 का परिणाम 24 सितंबर 2026 को घोषित किया था। अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत अंकपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एनबीईएमएस के अनुसार, अंकपत्र 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

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उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत नीट पीजी 2026 अंकपत्र एनबीईएमएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह अंकपत्र जारी होने की तारीख से 6 महीने तक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना अंकपत्र डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

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उत्तर कुंजी में क्या मिलेगा?

नीट पीजी 2026 में शामिल प्रत्येक उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत उत्तर कुंजी देख सकेगा। इसके लिए उम्मीदवार को एनबीईएमएस की वेबसाइट पर अपने आवेदक प्रवेश खाते के जरिए प्रवेश करना होगा। उत्तर कुंजी में उम्मीदवार के प्रश्नपत्र समूह के अनुसार सवालों, दिए गए जवाब और सही उत्तर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। एनबीईएमएस के अनुसार, उत्तर कुंजी और संबंधित उत्तर विवरण 1 अक्टूबर से उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।

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सवालों का क्रम अलग क्यों होगा?

उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र समूह के अनुसार खंडवार प्रश्न पहचान संख्या देख सकेंगे। एक ही खंड के भीतर सवालों का क्रम अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए अलग रखा गया था। ऐसे में अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए एक ही खंड में प्रश्न पहचान संख्या का क्रम अलग हो सकता है।

कौन सा जवाब दिया था कैसे पता चलेगा?

उत्तर कुंजी में प्रत्येक सवाल के सामने उम्मीदवार के उत्तर देने की स्थिति भी दिखाई देगी। इसमें यह जानकारी मिलेगी कि उम्मीदवार ने संबंधित सवाल का जवाब दिया था या उसे हल नहीं किया था। इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा अपने प्रश्नपत्र समूह में किसी सवाल के सामने चुना गया विकल्प भी दिखाई देगा।

सही उत्तर कैसे पहचानें?

हर सवाल के लिए सही उत्तर की उत्तर कुंजी पहचान संख्या 1, 2, 3 या 4 के रूप में दी जाएगी। चूंकि प्रश्नों के विकल्पों का क्रम भी अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए बदला गया था, इसलिए किसी प्रश्न पहचान संख्या के लिए सही उत्तर पहचान संख्या उम्मीदवार के प्रश्नपत्र समूह के अनुसार अलग हो सकती है।

कितना अंक मिला कैसे देखें?

उत्तर कुंजी में उम्मीदवार को परीक्षा की निर्धारित अंक योजना के अनुसार प्रत्येक सवाल के लिए दिया गया अंक भी दिखाया जाएगा। इसमें 4, -1 या 0 अंक के रूप में जानकारी दर्ज होगी। इससे उम्मीदवार अपने जवाब और प्रत्येक सवाल के लिए मिले अंक की जानकारी देख सकेंगे।

समस्या होने पर कहां संपर्क करें?

किसी सवाल या उत्तर कुंजी से संबंधित समस्या होने पर उम्मीदवार एनबीईएमएस के 011-45593000 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार एनबीईएमएस के संचार वेब पोर्टल के जरिए भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

कहां मिलेगी पूरी जानकारी?

नीट पीजी 2026 अंकपत्र और उत्तर कुंजी से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और अपने व्यक्तिगत प्रवेश खाते पर उपलब्ध जानकारी को ही देखें।

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