सीएफए: पास उम्मीदवारों के लिए लेवल 3 की राह साफ, स्कोरकार्ड में कुल अंक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी होंगे दर्ज
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 01 Oct 2026 10:03 AM IST
सार
सीएफए संस्थान ने लेवल 2 अगस्त 2026 परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था। परीक्षा में 45 प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए हैं। पास उम्मीदवार अब लेवल 3 परीक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। अंकपत्र में कुल अंक, विषयवार प्रदर्शन और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे।
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विस्तार
चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी सीएफए की अगस्त 2026 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट संस्थान ने सीएफए लेवल 2 अगस्त 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम और अंकपत्र आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में शामिल 45 प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत लॉगिन पहचान पत्र और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। लेवल 2 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब अगली मंजिल लेवल 3 परीक्षा है। यानी सीएफए कार्यक्रम में आगे बढ़ने का रास्ता सफल उम्मीदवारों के लिए खुल गया है।
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परीक्षा कब हुई और कितने पास हुए?सीएफए लेवल 2 अगस्त 2026 की परीक्षा 25 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद उम्मीदवार परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब संस्थान ने परिणाम घोषित कर दिया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस परीक्षा में 45 प्रतिशत उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। जिन उम्मीदवारों ने लेवल 2 पास किया है, वे अब सीएफए लेवल 3 परीक्षा से जुड़ी अगली प्रक्रिया देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें संस्थान की ओर से जारी जरूरी निर्देशों और तारीखों की जानकारी लेनी होगी। सफल उम्मीदवार सीएफए कार्यक्रम में अपनी आगे की पढ़ाई और परीक्षा प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।
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स्कोरकार्ड में क्या-क्या मिलेगा?सीएफए लेवल 2 का अंकपत्र केवल पास या असफल होने की जानकारी तक सीमित नहीं है। इसमें उम्मीदवार की पास या फेल स्थिति, कुल स्तर अंक और अलग-अलग विषयों में प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा सत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी अंकपत्र में दर्ज होगा। इससे उम्मीदवार अपने प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अलग-अलग विषयों में प्रदर्शन देखकर उन्हें यह जानकारी भी मिलेगी कि किन हिस्सों में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। उम्मीदवारों को अपना अंकपत्र डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।
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