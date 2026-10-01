सीएफए: पास उम्मीदवारों के लिए लेवल 3 की राह साफ, स्कोरकार्ड में कुल अंक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी होंगे दर्ज

परीक्षा कब हुई और कितने पास हुए?

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स्कोरकार्ड में क्या-क्या मिलेगा?

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परिणाम कैसे जांचें?

सीएफए लेवल 2 अगस्त 2026 की परीक्षा 25 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद उम्मीदवार परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब संस्थान ने परिणाम घोषित कर दिया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस परीक्षा में 45 प्रतिशत उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। जिन उम्मीदवारों ने लेवल 2 पास किया है, वे अब सीएफए लेवल 3 परीक्षा से जुड़ी अगली प्रक्रिया देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें संस्थान की ओर से जारी जरूरी निर्देशों और तारीखों की जानकारी लेनी होगी। सफल उम्मीदवार सीएफए कार्यक्रम में अपनी आगे की पढ़ाई और परीक्षा प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।सीएफए लेवल 2 का अंकपत्र केवल पास या असफल होने की जानकारी तक सीमित नहीं है। इसमें उम्मीदवार की पास या फेल स्थिति, कुल स्तर अंक और अलग-अलग विषयों में प्रदर्शन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा सत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी अंकपत्र में दर्ज होगा। इससे उम्मीदवार अपने प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अलग-अलग विषयों में प्रदर्शन देखकर उन्हें यह जानकारी भी मिलेगी कि किन हिस्सों में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। उम्मीदवारों को अपना अंकपत्र डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद सीएफए कार्यक्रम वाले भाग में जाकर परिणाम पृष्ठ खोलें। यहां लेवल 2 परिणाम से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपने पंजीकृत सीएफए खाते की लॉगिन जानकारी दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा संस्थान की ओर से पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे गए संदेश के जरिए भी परिणाम देखा जा सकता है। सफल उम्मीदवार अब लेवल 3 परीक्षा की अगली प्रक्रिया की जानकारी लेकर सीएफए कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हैं।