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भारत vs वेस्टइंडीज: जीत के बाद भी कप्तान श्रेयस को किस बात की चिंता? विंडीज के खिलाफ अब कहां सुधार की जरूरत?

Mon, 12 Oct 2026 09:01 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 12 Oct 2026 09:01 AM IST
सार

भारत ने इंदौर में तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों और अभिषेक शर्मा व ईशान किशन की बल्लेबाजी की तारीफ की। वहीं, शाई होप ने गेंदबाजी में गलतियों और भरोसेमंद सलामी साझेदारी की कमी को स्वीकार किया।

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Shreyas Iyer Flags Concerns Despite India's Win Over West Indies in 3rd T20I
नीतीश और श्रेयस - फोटो : ANI

भारत ने इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद गेंदबाजों की तारीफ की, लेकिन साथ ही वेस्टइंडीज की पारी से जुड़े कुछ पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई। वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने माना कि उनकी टीम को गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। उन्होंने अच्छी शुरुआत के लिए एक भरोसेमंद सलामी जोड़ी की जरूरत पर भी जोर दिया।

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Shreyas Iyer Flags Concerns Despite India's Win Over West Indies in 3rd T20I
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : ANI
गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश दिखे अय्यर
श्रेयस अय्यर ने जीत का श्रेय भारतीय गेंदबाजों को देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी रणनीति को लेकर स्पष्टता दिखाई और चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा, 'यह शानदार था, क्योंकि गेंदबाजों को अच्छी तरह पता था कि उन्हें क्या करना है। उनकी रणनीति में स्पष्टता दिखाई दे रही थी। वे अपनी योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह दृढ़ थे। जब भी मैंने किसी गेंदबाज को गेंद सौंपी, वह चुनौती के लिए तैयार था। एक कप्तान के तौर पर आप यही चाहते हैं।'

अय्यर ने कहा कि वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी प्रक्रिया और नियमित योजनाओं पर टिके रहने की अहमियत भी समझाई। उनके मुताबिक, बड़े स्कोर वाले मैदान पर भी आक्रामक रवैया बनाए रखना और विरोधी टीम के खिलाफ ढिलाई नहीं बरतना जरूरी है।
Shreyas Iyer Flags Concerns Despite India's Win Over West Indies in 3rd T20I
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : ANI
अभिषेक और किशन की पारियों ने दिलाई मजबूत शुरुआत
भारतीय कप्तान ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की पारियों की भी तारीफ की। अभिषेक ने 30 गेंदों पर 69 रन बनाए, जबकि ईशान ने केवल 18 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली। दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी कर भारतीय पारी को गति दी। अय्यर ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह शानदार शुरुआत थी। अभिषेक ने पावरप्ले में वही किया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन ने भी बेहतरीन योगदान दिया। वह पिछले कुछ महीनों से अच्छा खेल रहे हैं। अंत में प्रिंस यादव की छोटी, लेकिन उपयोगी पारी भी अहम रही।'
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Shreyas Iyer Flags Concerns Despite India's Win Over West Indies in 3rd T20I
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : ANI
शाई होप ने मानी गेंदबाजी में कमी
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा कि उनकी टीम को गेंदबाजी करते समय अधिक सटीकता दिखानी चाहिए थी। उनके अनुसार, क्रिकेट में छोटे-छोटे अंतर नतीजे तय करते हैं और उनकी टीम ने कुछ मौकों पर अतिरिक्त रन खर्च किए। होप ने कहा, 'ऐसी कई चीजें हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। क्रिकेट के मुकाबलों में अंतर बहुत कम होता है। गेंदबाजी में हम बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को लागू कर सकते थे और हमने कुछ अतिरिक्त चौके जाने दिए।'

उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक और ईशान की साझेदारी खतरनाक थी, लेकिन रोस्टन चेज के जरिए विकेट मिलने के बाद वेस्टइंडीज ने वापसी की कोशिश की। होप के मुताबिक, टीम को पारी की शुरुआत में मजबूत आधार तैयार करने के लिए एक भरोसेमंद सलामी साझेदारी की जरूरत है।
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भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : ANI
ओस ने भी निभाई भूमिका
होप ने मुकाबले में ओस के प्रभाव को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पारी के आखिरी हिस्से में गेंद अधिक स्विंग होने लगी थी, जिससे परिस्थितियों का असर महसूस हुआ। हालांकि, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और यॉर्कर डालने की कला का अच्छा प्रदर्शन किया। भारत की इस जीत से सीरीज में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। अब वेस्टइंडीज के सामने अगले मुकाबले में वापसी करने की चुनौती होगी।
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