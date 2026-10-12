भारत vs वेस्टइंडीज: जीत के बाद भी कप्तान श्रेयस को किस बात की चिंता? विंडीज के खिलाफ अब कहां सुधार की जरूरत?

1 of 5 नीतीश और श्रेयस - फोटो : ANI







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भारत ने इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद गेंदबाजों की तारीफ की, लेकिन साथ ही वेस्टइंडीज की पारी से जुड़े कुछ पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई। वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने माना कि उनकी टीम को गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। उन्होंने अच्छी शुरुआत के लिए एक भरोसेमंद सलामी जोड़ी की जरूरत पर भी जोर दिया।

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2 of 5 भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : ANI

गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश दिखे अय्यर

श्रेयस अय्यर ने जीत का श्रेय भारतीय गेंदबाजों को देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी रणनीति को लेकर स्पष्टता दिखाई और चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा, 'यह शानदार था, क्योंकि गेंदबाजों को अच्छी तरह पता था कि उन्हें क्या करना है। उनकी रणनीति में स्पष्टता दिखाई दे रही थी। वे अपनी योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह दृढ़ थे। जब भी मैंने किसी गेंदबाज को गेंद सौंपी, वह चुनौती के लिए तैयार था। एक कप्तान के तौर पर आप यही चाहते हैं।'



अय्यर ने कहा कि वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी प्रक्रिया और नियमित योजनाओं पर टिके रहने की अहमियत भी समझाई। उनके मुताबिक, बड़े स्कोर वाले मैदान पर भी आक्रामक रवैया बनाए रखना और विरोधी टीम के खिलाफ ढिलाई नहीं बरतना जरूरी है।

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अभिषेक और किशन की पारियों ने दिलाई मजबूत शुरुआत

भारतीय कप्तान ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की पारियों की भी तारीफ की। अभिषेक ने 30 गेंदों पर 69 रन बनाए, जबकि ईशान ने केवल 18 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली। दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी कर भारतीय पारी को गति दी। अय्यर ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह शानदार शुरुआत थी। अभिषेक ने पावरप्ले में वही किया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन ने भी बेहतरीन योगदान दिया। वह पिछले कुछ महीनों से अच्छा खेल रहे हैं। अंत में प्रिंस यादव की छोटी, लेकिन उपयोगी पारी भी अहम रही।'

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शाई होप ने मानी गेंदबाजी में कमी

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा कि उनकी टीम को गेंदबाजी करते समय अधिक सटीकता दिखानी चाहिए थी। उनके अनुसार, क्रिकेट में छोटे-छोटे अंतर नतीजे तय करते हैं और उनकी टीम ने कुछ मौकों पर अतिरिक्त रन खर्च किए। होप ने कहा, 'ऐसी कई चीजें हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। क्रिकेट के मुकाबलों में अंतर बहुत कम होता है। गेंदबाजी में हम बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को लागू कर सकते थे और हमने कुछ अतिरिक्त चौके जाने दिए।'



उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक और ईशान की साझेदारी खतरनाक थी, लेकिन रोस्टन चेज के जरिए विकेट मिलने के बाद वेस्टइंडीज ने वापसी की कोशिश की। होप के मुताबिक, टीम को पारी की शुरुआत में मजबूत आधार तैयार करने के लिए एक भरोसेमंद सलामी साझेदारी की जरूरत है।

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