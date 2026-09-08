फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Hardik Pandya Returns to Social Media After 15 Weeks, Shares Romantic Photos With Mahieka

इतने दिनों से कहां गायब थे हार्दिक पांड्या?: अब किया खुलासा, इंस्टाग्राम पर माहिका संग डालीं रोमांटिक तस्वीरें

Tue, 08 Sep 2026 10:48 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 08 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

हार्दिक पांड्या ने 15 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर वापसी की है। उन्होंने अपनी पार्टनर माहिका के साथ रोमांटिक तस्वीरों समेत कई फोटो और वीडियो साझा किए। हार्दिक ने बताया कि वह सोशल मीडिया से दूर थे, लेकिन जिंदगी को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहे थे। वह फिलहाल टीम इंडिया से बाहर हैं।

विज्ञापन
Hardik Pandya Returns to Social Media After 15 Weeks, Shares Romantic Photos With Mahieka
हार्दिक माहिका का रोमांस - फोटो : Instagram
टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय महीने अपने सोशल मीडिया से भी गायब रहे। हालांकि, अब उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज और वीडियोज पोस्ट किए हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा है, 'ऑफलाइन तो था, लेकिन जिंदगी को इससे ज्यादा जिंदा कभी महसूस नहीं किया।' हार्दिक ने अपनी पार्टनर माहिका के साथ रोमांटिक तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। हार्दिक का इससे पहले पिछला पोस्ट 15 हफ्ते पहले आया था।

 
Hardik Pandya Returns to Social Media After 15 Weeks, Shares Romantic Photos With Mahieka
हार्दिक और माहिका - फोटो : Instagram
हार्दिक इस वक्त टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वह फिलहाल न तो टी20 और न ही वनडे टीम का हिस्सा हैं। हार्दिक को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। न ही उनकी वापसी को लेकर कोई तारीख तय है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीसीसीआई उन्हें अगले साल होने वाले वनडे विश्वकप के लिए पूरी तरह फिट रखना चाहता है। इसलिए वह रिहैब के साथ आराम कर रहे हैं। 
Hardik Pandya Returns to Social Media After 15 Weeks, Shares Romantic Photos With Mahieka
हार्दिक और माहिका - फोटो : Instagram
हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए अपना पिछला मैच इस साल मार्च में खेला था। इसके बाद वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा तो रहे थे, लेकिन बीच बीच में चोट की वजह से कुछ मुकाबले मिस भी किए थे। आईपीएल के बाद वह बंगलूरू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब करते दिखे थे। हालांकि, इसके बाद भी वह अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Hardik Pandya Returns to Social Media After 15 Weeks, Shares Romantic Photos With Mahieka
हार्दिक और माहिका - फोटो : Instagram
पर अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना लेटेस्ट अपडेट दिया है। पोस्ट में हार्दिक माहिका संग फोटोशूट भी कराते दिखे हैं। इतना ही नहीं, अपने घर में वह माहिका की गोदी में सोते दिखे। साथ ही अपने कैंपस में वह अपने कुत्ते को अपनी एटीवी (ऑल टेरेन व्हीकल) पर घुमाते दिखे। हार्दिक माहिका संग अपनी फरारी में भी घूमते दिखे। हार्दिक ने अपने बाल्ड लुक भी तस्वीर साझा की है। साथ ही बेटे अगस्त्य के साथ मौज-मस्ती करते दिखे हैं। हार्दिक को माहिका संग नाइट वॉक करते भी देखा गया। 

View this post on Instagram

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93)
विज्ञापन
Hardik Pandya Returns to Social Media After 15 Weeks, Shares Romantic Photos With Mahieka
हार्दिक और माहिका - फोटो : Instagram
हार्दिक ने सैनिकों के साथ भी फोटो खिंचवाई और माहिका को साइकिल पर बैठाकर घुमाते दिखे। पोस्ट की आखिरी तस्वीर में उनका बेटा अग्स्त्य तिरंगा ड्रॉ करता दिखा। हार्दिक के पोस्ट पर माहिका ने कमेंट भी किया और लिखा- मेरा रॉकस्टार। 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed