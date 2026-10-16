फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   BCCI Announces India’s Test Squad for New Zealand Tour, Akash Deep Returns

न्यूजीलैंड टूर के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा: शमी को नहीं मिला मौका, आकाशदीप की वापसी; पंत की फिटनेस पर नजर

Fri, 16 Oct 2026 09:31 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 16 Oct 2026 09:31 PM IST
सार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है।

विज्ञापन
BCCI Announces India’s Test Squad for New Zealand Tour, Akash Deep Returns
भारतीय टेस्ट टीम - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं, तेज गेंदबाज आकाश दीप की एक साल से अधिक समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज नवंबर में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी अहम रहने वाली है।
विज्ञापन
Trending Videos

शुभमन गिल करेंगे कप्तानी, केएल राहुल उपकप्तान
बीसीसीआई ने शुभमन गिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। वहीं, अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को उपकप्तानी सौंपी गई है। बल्लेबाजी विभाग में यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को भी टीम में जगह मिली है। दोनों खिलाड़ियों के चयन से टीम के पास विकेटकीपिंग के विकल्प मौजूद रहेंगे। हालांकि, पंत की फिटनेस पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऋषभ पंत की फिटनेस पर टिकी नजरें, उपलब्धता के आधार पर होगा फैसला
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनके खेलने को लेकर फिटनेस अहम रहेगी। टीम में पंत के साथ ध्रुव जुरेल को भी विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। ऐसे में पंत की फिटनेस और मैच खेलने की स्थिति पर चयनकर्ताओं तथा टीम प्रबंधन की नजर रहेगी। पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर वह पूरी तरह फिट रहते हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिल सकती है। वहीं, उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिल सकता है।
विज्ञापन

मोहम्मद शमी को फिर नहीं मिला मौका, आकाश दीप की वापसी
न्यूजीलैंड दौरे के लिए घोषित टेस्ट टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है। उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं थीं, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी। दूसरी ओर, आकाश दीप की वापसी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए अहम मानी जा रही है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को भी टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी।

जडेजा, सुंदर और कुलदीप संभालेंगे स्पिन विभाग
भारतीय टीम में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। वहीं, कुलदीप यादव स्पिन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों और पिच के मिजाज को देखते हुए भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाजी और स्पिन के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह के लिए अहम होगी सीरीज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की भारतीय टीम की उम्मीदों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। भारतीय टीम की कोशिश न्यूजीलैंड में बेहतर प्रदर्शन कर डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की होगी। सीरीज का पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम मुकाबला 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed