{"_id":"6ad24a6979f125042103b28e","slug":"bcci-announces-india-s-test-squad-for-new-zealand-tour-akash-deep-returns-2026-10-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न्यूजीलैंड टूर के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा: शमी को नहीं मिला मौका, आकाशदीप की वापसी; पंत की फिटनेस पर नजर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं, तेज गेंदबाज आकाश दीप की एक साल से अधिक समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज नवंबर में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी अहम रहने वाली है।

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शुभमन गिल करेंगे कप्तानी, केएल राहुल उपकप्तान

बीसीसीआई ने शुभमन गिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। वहीं, अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को उपकप्तानी सौंपी गई है। बल्लेबाजी विभाग में यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को भी टीम में जगह मिली है। दोनों खिलाड़ियों के चयन से टीम के पास विकेटकीपिंग के विकल्प मौजूद रहेंगे। हालांकि, पंत की फिटनेस पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी होगा।

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ऋषभ पंत की फिटनेस पर टिकी नजरें, उपलब्धता के आधार पर होगा फैसला

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनके खेलने को लेकर फिटनेस अहम रहेगी। टीम में पंत के साथ ध्रुव जुरेल को भी विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। ऐसे में पंत की फिटनेस और मैच खेलने की स्थिति पर चयनकर्ताओं तथा टीम प्रबंधन की नजर रहेगी। पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर वह पूरी तरह फिट रहते हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिल सकती है। वहीं, उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिल सकता है।

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मोहम्मद शमी को फिर नहीं मिला मौका, आकाश दीप की वापसी

न्यूजीलैंड दौरे के लिए घोषित टेस्ट टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है। उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं थीं, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी। दूसरी ओर, आकाश दीप की वापसी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए अहम मानी जा रही है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को भी टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी।

जडेजा, सुंदर और कुलदीप संभालेंगे स्पिन विभाग

भारतीय टीम में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। वहीं, कुलदीप यादव स्पिन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों और पिच के मिजाज को देखते हुए भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाजी और स्पिन के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह के लिए अहम होगी सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की भारतीय टीम की उम्मीदों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। भारतीय टीम की कोशिश न्यूजीलैंड में बेहतर प्रदर्शन कर डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की होगी। सीरीज का पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम मुकाबला 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा।