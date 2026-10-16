न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट और वनडे टीम का एलान: गिल नहीं खेलेंगे आखिरी दो वनडे, कौन संभालेगा टीम की कमान?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 16 Oct 2026 09:11 PM IST
सार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का एलान कर दिया है।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीमों का एलान कर दिया है। इस दौरे पर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। वनडे सीरीज के पहले तीन मुकाबलों में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो वनडे में श्रेयस अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप की वापसी हुई है।
आखिरी दो वनडे में श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान
न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में शुभमन गिल को कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को टीम में जगह मिली है। ऋषभ पंत का चयन फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा। तेज गेंदबाज आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को भी टीम में शामिल किया गया है।बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन को मौका मिला है। वहीं, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी भी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है।
चार नवंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 7 नवंबर को वेलिंगटन और तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। सीरीज के आखिरी दो मुकाबले 13 और 15 नवंबर को माउंट मॉन्गानुई में खेले जाएंगे। सभी वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे।
19 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज
वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होंगे। इस दौरे पर भारतीय टीम की नजर वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों में बेहतर प्रदर्शन करने पर होगी। वहीं, श्रेयस अय्यर को आखिरी दो वनडे में कप्तानी मिलने और आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी पर भी सबकी निगाहें रहेंगी।
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आखिरी दो वनडे में श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान
- न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए शुभमन गिल को कप्तान और श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी जगह मिली है।
- पहले तीन वनडे के लिए घोषित टीम में ऋतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़ और नमन धीर भी शामिल हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का चयन फिटनेस संबंधी मंजूरी पर निर्भर करेगा।
- वहीं, सीरीज के चौथे और पांचवें वनडे के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन इस टीम में उपकप्तान होंगे। इन दोनों मुकाबलों के लिए तिलक वर्मा, औकिब नबी, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर को भी टीम में शामिल किया गया है। इस टीम में शुभमन गिल, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम नहीं है।
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न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में शुभमन गिल को कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को टीम में जगह मिली है। ऋषभ पंत का चयन फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा। तेज गेंदबाज आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को भी टीम में शामिल किया गया है।बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन को मौका मिला है। वहीं, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी भी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है।
चार नवंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 7 नवंबर को वेलिंगटन और तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। सीरीज के आखिरी दो मुकाबले 13 और 15 नवंबर को माउंट मॉन्गानुई में खेले जाएंगे। सभी वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे।
19 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज
वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होंगे। इस दौरे पर भारतीय टीम की नजर वनडे और टेस्ट दोनों प्रारूपों में बेहतर प्रदर्शन करने पर होगी। वहीं, श्रेयस अय्यर को आखिरी दो वनडे में कप्तानी मिलने और आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी पर भी सबकी निगाहें रहेंगी।