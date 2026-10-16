स्मृति मंधाना के कप्तानी युग का जीत से आगाज: 19 रन पर चार विकेट गंवाकर लड़खड़ाया भारत, निकी-दीप्ति ने पलटा मैच

1 of 6 भारत बनाम जिम्बाब्वे - फोटो : BCCI Women

भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। शुक्रवार को रायपुर में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए जिम्बाब्वे को चार विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने निकी प्रसाद और दीप्ति शर्मा की शानदार पारियों के दम पर 15.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले के साथ ही स्मृति मंधाना के भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के नए दौर की शुरुआत भी जीत के साथ हुई।

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2 of 6 दीप्ति शर्मा-निकी प्रसाद - फोटो : BCCI Women

19 रन पर चार विकेट गंवाकर संकट में फंसा भारत

115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 19 रन के स्कोर पर अपने चार अहम विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गईं। इसके बाद ऑफ स्पिनर न्याशा ग्वांजुरा ने अनुष्का शर्मा को भी पवेलियन भेज दिया। तीसरे ओवर में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर का विकेट गिरने से भारतीय खेमे की चिंता और बढ़ गई। पावरप्ले के दौरान ग्वांजुरा ने तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को झकझोर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन इसके बाद निकी प्रसाद और दीप्ति शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली।

3 of 6 दीप्ति शर्मा-निकी प्रसाद - फोटो : BCCI Women

निकी और दीप्ति ने 82 रन जोड़कर पलटा मैच मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी करने उतरीं अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान निकी प्रसाद ने अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू को यादगार बनाया।

उन्होंने दबाव में संयम दिखाते हुए 35 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए।

दूसरी ओर, अनुभवी दीप्ति शर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली।

दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर भारत को संकट से बाहर निकाला।

दीप्ति की आक्रामक बल्लेबाजी ने लक्ष्य तक पहुंचने की राह आसान की, जबकि निकी ने एक छोर संभाले रखा।

दीप्ति के आउट होने के बाद भी निकी ने धैर्य नहीं खोया और विजयी रन बनाकर भारत को चार विकेट से जीत दिला दी।

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4 of 6 भारत बनाम जिम्बाब्वे - फोटो : BCCI Women

केलिस न्द्लोवु और शर्ने मेयर्स ने संभाली जिम्बाब्वे की पारी

इससे पहले टॉस के बाद बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज केलिस न्द्लोवु ने 44 गेंदों पर 42 रन की पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपनी पारी में कट, पुल और ड्राइव जैसे आकर्षक शॉट लगाए। न्द्लोवु और बेलव्ड बिजा की साझेदारी ज्यादा देर नहीं चली। बिजा पहले ही ओवर में क्रांति गौड़ की गेंद पर बोल्ड हो गईं। इसके बाद न्द्लोवु ने मोडेस्टर मुपाचिकवा के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े। मुपाचिकवा ने 26 गेंदों पर 16 रन बनाए, लेकिन 11वें ओवर में श्रीय चरानी की गेंद पर कैच देकर आउट हो गईं। 10 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर एक विकेट पर 60 रन था। हालांकि, इसके बाद न्द्लोवु की रन गति धीमी पड़ गई। वह अपनी पिछली 12 गेंदों पर केवल दो रन बना सकीं और अरुंधति रेड्डी की गेंद पर बोल्ड हो गईं।

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