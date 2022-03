धोनी का 'ट्रंप कार्ड': सीएसके के इस बॉलर का एक्शन शेन वॉर्न जैसा, गेंदबाजी भी उनके जैसी, जडेजा भी हो गए परेशान, देखें VIDEO

आईपीएल 2022 के शुरू होने में अब तीन दिन का समय रह गया है। 26 मार्च को पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इससे पहले दोनों टीमें प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत चेन्नई के सभी खिलाड़ी जमकर अभ्यास कर रहे हैं।



इस दौरान टीम इंट्रा स्क्वॉड बनाकर मैच भी खेल रही है। चेन्नई के ऐसे ही प्रैक्टिस करने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सीएसके का एक युवा क्रिकेटर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मुंबई का लेग स्पिनर प्रशांत सोलंकी है।

कुछ दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने इंस्टाग्राम एकाउंट पर सोलंकी की तस्वीर भी शेयर की थी। सीएसके ने कैप्शन में लिखा था- 'वॉर्न-इंग': हमने ये एक्शन पहले भी देखा है। (WARNE-ING: We’ve all seen this before!)