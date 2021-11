जानना जरूरी: बड़ा आसान है PPF अकाउंट से मैच्योर हुए पैसों को निकालना, जानें क्या है प्रोसेस

1 of 4

how to withdraw ppf after maturity - फोटो : pixabay

भारत में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बड़े पैमाने पर अपने पैसों का निवेश पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करते हैं। इसमें पैसों को निवेश करने पर लोगों को इनकम टैक्स के दायरों से छूट मिलती है। भारत में पीपीएफ में पैसों को निवेश करना काफी सुरक्षित माना जाता है। अगर आप अपने भविष्य को ध्यान में रखकर एक लंबी समय अवधि के लिए कहीं पर पैसों को निवेश करना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे बढ़िया विकल्प है। इसमें निवेश किए गए पैसों पर बाजार जोखिमों का खतरा नहीं रहता है। बात अगर रिटर्न की करें तो मौजूदा वक्त में पीपीएफ में सालाना 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रही है। पब्लिक प्रोविडेंट में अगर आप अपने पैसों को निवेश करते हैं, तो इसकी परिपक्वता आयु 15 साल की है। ऐसे में आप मैच्योरिटी के बाद ही इस स्कीम से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपका फंड इस स्कीम में मैच्योर हो चुका है, तो आज हम आपको उन विकल्पों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने पैसों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आसानी से निकाल सकते हैं।

2 of 4

how to withdraw ppf after maturity - फोटो : pixabay

अगर आपके फंड ने मैच्योरिटी अवधि को पूरा कर लिया है, तो ऐसे में जिस बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस से आपका पीपीएफ अकाउंट है। वहां जाकर एक फॉर्म भरके जमा करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

3 of 4

how to withdraw ppf after maturity - फोटो : पीटीआई

मैच्योरिटी अवधि पूरा होने के बाद आप अपने पैसों को पीपीएफ फंड में पांच सालों के लिए आगे भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, तो आपको फंड की परिपक्वता आयु से एक साल पहले एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। वहीं इस बीच अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप 5 सालों की अवधि के दौरान अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं।

4 of 4

how to withdraw ppf after maturity - फोटो : pixabay

बताए गए इन तरीकों से आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट के मैच्योर हुए पैसों को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बड़ी आसानी से कुछ पेपर वर्क के जरिए अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

विज्ञापन