त्योहारों में बरसेगा पैसा: 29 दिन में बाजार में आएंगे 6.20 लाख करोड़, दुर्गा पूजा से दिवाली तक होगी खरीदारी

भारत में त्योहार सिर्फ आस्था, परंपरा और उल्लास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे त्योहारी सीजन करीब आ रहा है, बाजारों में चहल-पहल बढ़ने लगी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और विभिन्न आर्थिक अनुमानों के मुताबिक, इस बार का त्योहारी सीजन कारोबारियों और विनिर्माताओं के लिए बेहद खास रहने वाला है। अनुमान है कि इस दौरान कुल 6.20 लाख करोड़ रुपये तक का कारोबार हो सकता है। कपड़े, एफएमसीजी, किराना, ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों को त्योहारी खरीदारी से फायदा मिलने की उम्मीद है।

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