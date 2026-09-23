द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 23,350 के पार; जानिए बाजार का पूरा हाल

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंक चढ़कर 74,640.85 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 23,350 के ऊपर कारोबार करता दिखा। बजाज समूह की दोनों कंपनियों और एशियन पेंट्स के शेयरों में करीब 2% तक की तेजी ने बाजार को सहारा दिया। हालांकि, इससे पहले मंगलवार को बाजार दिन के निचले स्तर से रिकवरी बनाए रखने में विफल रहा था और कमजोर होकर बंद हुआ था।

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शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 74,640.85 पर रहा, जो पिछले स्तर से 111.77 अंक या 0.14% ऊपर है। निफ्टी 23,367 पर था, जिसमें 38 अंक या 0.16% की बढ़त दर्ज हुई। कच्चे तेल की गिरती कीमतों और एशियाई मुद्राओं में व्यापक सुधार के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 95.57 पर पहुंच गया। बाजार में कुछ प्रमुख शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बजाज ट्विन्स और एशियन पेंट्स करीब 2% तक चढ़े, जिससे शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांकों को मजबूती मिली।मंगलवार को घरेलू बाजार दबाव में रहा। दिन के निचले स्तरों से आई रिकवरी टिक नहीं पाई और अंत में प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। इससे बाजार की निकट अवधि की दिशा को लेकर सावधानी बनी हुई है।विश्लेषकों के मुताबिक, निफ्टी निकट अवधि में कंसोलिडेशन यानी सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव कर सकता है। आने वाले कारोबारी सत्रों में इसके 23,115 से 23,650 के व्यापक दायरे में रहने की संभावना बताई गई है।तकनीकी चार्ट पर निफ्टी ने दैनिक आधार पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यह बाजार में पहले बनी तेजी की गति कमजोर पड़ने का संकेत माना जाता है।एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे के मुताबिक, बाजार का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है और निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,300 पर है। यदि यह स्तर टूटता है तो इंडेक्स के 23,000 तक खिसकने का दबाव बन सकता है।तकनीकी नजरिए से 23,400 निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस है। यदि इंडेक्स इस स्तर के ऊपर टिकाऊ बढ़त बनाने में सफल रहता है तो अगला लक्ष्य 23,600 और उससे ऊपर के स्तर हो सकते हैं।इसलिए आने वाले सत्रों में 23,300 और 23,400 के स्तर बाजार की दिशा समझने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। उपलब्ध अपडेट के अनुसार, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में खास बदलाव नहीं था। अस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी लगभग स्थिर रहा। वहीं, हॉन्ग कॉन्ग का हेंगसेंग 0.8% और शंघाई कंपोजिट 0.4% नीचे रहा। दूसरी ओर, यूरो स्टॉक्स फ्यूचर्स में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई।घरेलू बाजार के लिए अब निवेशकों की नजर निफ्टी के 23,300 सपोर्ट और 23,400 रेजिस्टेंस पर रहेगी। इन स्तरों के आसपास होने वाली गतिविधि निकट अवधि में बाजार की दिशा के बारे में संकेत दे सकती है। फिलहाल तकनीकी संकेत कंसोलिडेशन और सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं।